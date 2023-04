Directia de Sanatate Publica Timis atentioneaza ca, in intervalul 17 - 23 aprilie 2023, in ceea ce priveste situatia epidemiologica la nivelul judetului, numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 7 zile a ajuns la 187.Dintre care persoane cu varsta sub 18 ani au fost 12. Numar de teste 2.254 din care 1.770 teste rapide. Numarul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 7 zile: 3 Numar de decese ... citeste toata stirea