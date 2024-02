Un barbat, in varsta de 35 de ani, a condus o motocicleta pe strada Polona dinspre Timisoara spre Utvin, marti 6 februarie, iar la un moment dat a intentionat sa efectueze o depasire.Din pacate nu a mai avut timp, a franat, a cazut de pe motocicleta, iar motocicleta a patruns pe contrasens intrand in coliziune cu o autospeciala de politie care era in misiune.In urma evenimentului, motociclistul a fost ranit si transportat la spital."Un barbat, in varsta de 35 de ani, a condus o ... citeste toata stirea