Un muncitor in varsta de 60 de ani a murit, luni, in statia CFR Deva, fiind accidentat in timp ce lucra la turnarea de beton pe o cale de acces. El a fost lovit in zona capului de bratul unui utilaj. Barbatul era angajatul unei socitati comerciale."Politistii Postului de Politie TF Deva au fost sesizati cu privire la faptul ca un muncitor aflat pe santierul de la hala de intretinere si mentenanta din Statia C.F.R. Deva a fost accidentat. Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului a ... citeste toata stirea