Un nor toxic din Ucraina ameninta Romania! Avertisment lansat de medici

Razboiul din Ucraina vine si cu mai multe probleme. Un nor care contine sulf, nitriti dar si monoxid de carbon in cantitati mari s-a format deasupra Ucrainei.Curentii de aer il duce si spre tarile vecine, inclusiv in Romania .Autoritatile de mediu monitorizeaza permanent calitatea aerului din Romania in conditiile in care Ucraina este acoperita de acest nor.De cand au inceput sa cada bombe, in Harkov, sunt locuri de unde nu se mai vede cerul. Cel mai mare oras industrial al Ucrainei este ... citeste toata stirea