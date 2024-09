Un notar este anchetat de procurorii DNA pentru ca a ajutat un suspect de crima sa intre in posesia averii victimei

Procurorii DNA din Oradea au trimis-o in judecata pe Doina Luchis, notar din Oradea, pentru ca ar fi ajutat un suspect de crima sa intre in posesia casei victimei sale.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:OCHIS LUCIA DOINA, notar public, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ... citește toată știrea