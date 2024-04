Un nou candidat la Primaria Timisoara dinamiteaza lupta dintre Fritz si Robu. Reactia primarului Dominic Fritz

Cristian Mos, vicepresedinte al CJT si membru fondator al USR Timis, a o decizie in ceea ce priveste viitorul sau politic, dupa ce si-a anuntat plecarea din USR."Pana acum o luna, Dominic Fritz s-a pupat pe gura cu PSD. Acum, vine in fata noastra si ne explica cat de sinistru si malefic este PSD Timis. Alfred Simonis a laudat colaborarea cu Dominic Fritz. Eu nu am laudat niciodata PSD, dar acum sunt *iepurele PSD-ului*.Am luptat mereu impotriva PSD si pentru ca sunt un om liber am decis sa ... citește toată știrea