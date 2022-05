Un nou centru comercial va fi inaugurat la Timisoara

Centrul comercial FunShop Park Timisoara, dezvoltat de Scallier in strada Chimistilor, nr. 5-9, va fi inaugurat joi, 12 mai 2022.Timisorenii vor avea acces la noi magazine ale unor branduri internationale deja prezente in oras: C&A (a treia unitate), Flanco (a doua unitate), KIK (a treia unitate), Pepco (al 13-lea magazin din zona metropolitana Timisoara), Noriel (al treilea magazin).In cadrul FunShop Park vor deschide unitati, in premiera pentru Timisoara, retailerii Numero Uno, ... citeste toata stirea