O noua formatie corala imbogateste peisajul cultural al Lugojului.In cadrul editiei a II-a a Academiei de Arte Lugoj Clasic, a fost infiintata formatia de camera Camerata Voces Lugosienses, sub coordonarea cunoscutei cantarete de opera Aura Avram Twarowska."In cadrul celei de-a doua editii a Academiei de Arte Lugoj Clasic , in cursul lunii august, am infiintat Camerata Voces Lugosiensis, un cor de camera alcatuit exclusiv din voci lugojene. Deocamdata, avem 15 vocalisti, cu totii muzicieni ... citeste toata stirea