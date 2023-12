Un nou cutremur a zguduit sambata seara zona Olteniei, in judetul Gorj, a anuntat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.In ziua de 2 decembrie 2023, la ora 20:46:21 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Oltenia, judetul Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 13.3km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 19km NV de Targu Jiu, 62km NE de Drobeta-Turnu Severin, 71km S de Hunedoara, 85km S de Deva, 93km E de Resita.Este al ... citeste toata stirea