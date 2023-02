Un nou cutremur semnificativ, de 4,1 grade pe Richter, s-a produs in judetul Gorj, la 21 de Km de Targu Jiu

Un cutremur de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de miercuri, in judetul Gorj, putin inainte de miezul noptii.In ziua de 15.02.2023, 23:28:28 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km, anunta Institutul National de Fizica a Pamantului.Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara, 184km SE de Arad, 184km S de Cluj-Napoca, 201km V de Brasov, ... citeste toata stirea