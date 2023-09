Un nou eveniment mult asteptat la Muzeul Apei al Aquatim, de pe calea Urseni Timisoara va avea loc in 30 septembrie, de la ora 11.00. Aquatim a transmis urmatoarele: "Ramanem conectati in aceasta toamna si te invitam sa participi la vizitele ghidate pe care le organizam in fiecare ultima sambata din luna, de la ora 11.Parcurgem impreuna traseul tehnologic al vechii Uzine de Apa Urseni si descoperim cum s-a transformat Timisoara la inceputul secolului XX!"Vizitele dureaza o ora si sunt ... citeste toata stirea