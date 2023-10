Un nou liceu ar putea fi infiintat in viitorul apropiat langa Timisoara. Un grup de cetateni a lansat o petitie in acest sens catre consiliul local, demersul parand a se bucura de mare succes: in primele 24 de ore, au semnat petitia nu mai putin de 160 de persoane.Noul liceu ar urma sa se infiinteze in Dumbravita, localitate aflata in continua expansiune si cu un numar tot mai mare de copii. Doar in acest an, sunt 14 clase pregatitoare, lucru extrem de graitor in privinta nevoii de unitati ... citeste toata stirea