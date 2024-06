Un nou manager general la o mare companie din Timisoara

Una dintre cele mai mari companii din Timisoara are o noua conducere. Se pune punct astfel speculatiilor care existau de mai multa vreme in privinta unei iminente schimbari. Anuntul a fost facut de Hannes Moritz, directorul Flex pe toata Europa:"Cu sentimente mixte, va impartasesc o schimbare referitoare la echipa noastra de management din Timisoara.Alexander Klein, director general VP Operations, a decis sa paraseasca Flex pentru alte oportunitati in cariera. Alin Marian, Senior Director ... citește toată știrea