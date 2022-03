Un nou nivel in stomatologia moderna. Noua clinica iSmile Dental din Timisoara si-a deschis portile. Video

O noua clinica dentara ultramoderna se afla in Timisoara, in zona Braytim. Este vorba despre iSmile Dental, un concept care imbina o viziune fresh cu un brand deja consacrat pe piata locala. Noul sediu al clinicii care activeaza deja in Timisoara imbina experienta profesionala a medicilor care lucreaza aici cu aparatura de ultima generatie, toate in sprijinul celor care isi doresc o dantura estetica si sanatoasa. De la servicii de pedodontie, endodontie si implantologie, precum si protetica sau ... citeste toata stirea