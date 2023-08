In Timisoara a aparut un nou parc. Deocamdata, acesta este in faza de santier, nefiind finalizat, insa se pare ca nu va mai dura mult pana va fi gata si va schimba oarecum infatisarea zonei...Parcul nu este urmarea unei initiative a Primariei Timisoara, ci tine de domeniul privat, aflandu-se in complexul locativ Q Apartments, situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3. Acolo s-au ridicat deja trei blocuri, cu regim de inaltime parter plus cinci etaje, urmand ca dezvoltatorul sa mai ... citeste toata stirea