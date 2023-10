Ministerul Transporturilor anunta ca Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, Memorandumul privind incheierea unui Acord cu Ungaria, in vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei intre localitatile Beba Veche - Kubekhaza."Memorandumul vine in urma demersurilor initiate de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, pe baza propunerii formulate de catre Consiliul Judetean Timis, care a promovat initiativa deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei cu Ungaria, ... citeste toata stirea