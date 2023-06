Premier Restaurants Romania, operatorul lantului de restaurante McDonald's in Romania, anunta deschiderea unui restaurant tip Drive-Thru in localitatea Dumbravita. Aflat pe Strada Conac, la intersectie cu Strada Barcelona, acesta este cel de-al cincilea restaurant McDonald's din judetul Timis si cel de-al 97-lea restaurant inaugurat la nivel national de McDonald's in Romania. Deschiderea va avea loc pe data de 9 iunie, cand clientii vor avea parte de mai multe surprize si experiente speciale in ... citeste toata stirea