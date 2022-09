Un nou sezon! Voleibalistele de la CSM Lugoj au inceput pregatirile pentru cele patru competitii in care sunt angrenate

CSM Lugoj a reluat la inceputul saptamanii pregatirile pentru noul sezon competitional, unul in care formatia reprezentativa a sportului lugojean va avea un program extrem de incarcat.Echipa de volei a Lugojului va fi angrenata in acest sezon competitional in patru competitii, in ordine Supercupa Romaniei, Campionatul National, CEV Challenge Cup si Cupa Romaniei.Noutate absoluta, participarea in Supercupa Romaniei, este posibila datorita noului format al competitiei, care va alinia la start ... citeste toata stirea