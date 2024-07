Un olandez a murit si trei persoane au fost ranite, intr-un accident in care au fost implicate cinci masini, pe DN 6

O persoana a murit si trei au fost ranite miercuri, intr-un accident rutier in care au fost implicate cinci masini, produs pe DN 6, in localitatea Simian, din judetul Mehedinti. Traficul rutier in zona a fost oprit timp de aproximativ doua ore.Bilantul victimelor este de 4, dintre care o persoana a decedat, iar alte 3 au fost transportate la spital.ISU Mehedinti a precizat ca o persoana este decedata si doua au fost tranite, fiind transportate la UPU de ... citește toată știrea