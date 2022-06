Un om a murit la Timisoara intr-un incendiu care i-a cuprins casa. Video

TIMISOARA. S-a dat alarma in jurul orei 8.00, marti dimineata, dupa ce un incendiu a fost semnalat la o casa din zona Mehala, pe strada Crisan.10 pompieri au intervenit cu 2 autospeciale de stingere si o autospeciala de salvare de la inaltime.La sosirea echipajelor incendiul se manifesta in interiorul locuintei, aflata intr-un imobil cu mai multe apartamente. Ardeau lucruri intr-o incapere de 18 mp.Inauntru a fost gasita o persoana decedata. Este vorba de un barbat in ... citeste toata stirea