Un pacient bolnav de cancer s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul patru al spitalului

Un pacient oncologic, internat la spitalul Gavril Curteanu din Oradea a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul patru al cladirii.Tragedia s-a produs joi dimineata, in jurul orei 05:00. Victima este un barbat in varsta de 58 de ani, care era in faza terminala a bolii. In momentul in care a decis sa se sinucida, el se afla singur in salon si s-a aruncat de la fereastra. In urma impactului cu solul barbatul a decedat, scrie Bihoreanul.Purtatorul de cuvant al Politiei Bihor, comisarul-sef ... citeste toata stirea