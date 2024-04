Un pakistanez a atacat un barbat in Gara CFR din Arad. Victima are nevoie de pana la 10 zile de ingrijiri medicale

Un cetatean pakistanez a lovit cu pumnii si picioarele un barbat de cetatenie romana, in Gara CFR din Arad. Victima are nevoie de ingrijiri medicale pana la 10 zile, iar agresorul a fost retinut de politisti, fiind cercetat pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice."In fapt s-a retinut ca, la data de 09.04.2024, in jurul orelor 12:30, persoana vatamata R.M.A., in timp ce se afla pe platoul din fata Garii CFR din mun. Arad, a fost agresat fizic de inculpatul B.Z. ... citește toată știrea