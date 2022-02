Un pensionar a murit nevinovat, dupa ce doua masini s-au lovit intr-o intersectie

Un pensionar din Arad a murit nevinovat, astazi, dupa ce doua masini s-au lovit intr-o intersectie, iar una dintre ele a fost proiectata pe trotuar.Un pieton de 86 de ani a fost accidentat mortal in aceasta dimineata pe o strada din Arad.Potrivit IPJ Arad, un barbat de 35 de ani din Arad a condus o masina pe strada Stefan Cicio Pop si, in momentul patrunderii in intersectia cu strada Eminescu, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 21 de ani din Arad.In ... citeste toata stirea