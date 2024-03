Un pod prea indepartat

Se implineste un an de cand unul dintre cele mai tranzitate poduri de peste Bega a fost inchis. Este vorba mai mult de un podet, cunoscut si sub numele de Pasarela Indragostitilor si aflat in zona Parcului Copiilor. Acesta facea legatura dinspre Complexul Studentesc spre Bulevardul Revolutiei, foarte multi pietoni, indeosebi studenti, trecand pe acolo.Podetul a fost inchis din motive de siguranta, fiind intr-o stare de degradare avansata si reprezentand un pericol pentru trecatori. ... citește toată știrea