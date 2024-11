Un politist in varsta de 21 de ani, din Timis, a murit in postul de politie. Un coleg l-a gasit inconstient in baie

Un politist in varsta de 21 de ani, din localitatea Ghizela, judetul Timis, a murit in postul de Politie. A fost gasit de colegul sau care a chemat imediat ambulanta. Medicii l-au resuscitat pe tanar, dar dupa aproximativ o ora a fost declarat decesul.Joi seara, in jurul orei 22.00, politistul in varsta de 21 de ani care intrase la serviciu in tura de noapte, la Postul de Politie Ghizela din judetul Timis, i-a spus colegului sau ca se duce la toaleta. Ingrijorat ca acesta nu se mai intoarce, ... citește toată știrea