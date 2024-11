Un politist si un fost politist de la Biroul de Politie Autostrada A1 Nadlac, trimisi in judecata pentru ca au batut un barbat intr-un restaurant din Arad

Un politist din cadrul Biroului de Politie Autostrada A1 Nadlac si un fost coleg de-al sau au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, pentru ca au batut un barbat intr-un restaurant din Arad si i-au distrus telefonul."La data de 18.11.2024 s-a dispus emiterea rechizitoriului in dosarul penal in care au fost cercetati inculpatii: S.T.D (politist in cadrul Biroului de Politie Autostrada A1 Nadlac) pentru savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte ... citește toată știrea