Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri local, relateaza Agerpres."Referitor la subiectul dezbatut in spatiul public privind un politist din Bihor care ar fi descoperit ca datele personale i-au fost accesate ilegal in beneficiul unor oameni influenti din ... citeste toata stirea