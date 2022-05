Un preot si sotia lui, gasiti morti in casa lor din Timis. S-au spanzurat impreuna si au lasat un bilet de adio

TIMISOARA. Inca o nenorocire descoperita in Timis, marti dimineata, dupa ce la Timisoara o mama s-a aruncat de pe un bloc cu cei doi copii in brate.Doi soti, de 59 si 53 de ani, din orasul Gataia, au fost gasiti morti in locuinta lor din satul Sculia. Un barbat a fost cel care a sunat la numarul de urgente 112.Ajunsi la adresa indicata, oamenii legii i-au gasit pe cei doi soti spanzurati intr-o anexa a locuintei lor. Este vorba despre un preot reformat si sotia lui, asistent medical la un ... citeste toata stirea