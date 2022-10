Un profesor de religie din Arad le-a spus elevelor ca "femeile merita sa fie violate daca se imbraca indecent"

O eleva de clasa a douasprezecea s-a declarat marcata de discutiile pe care le are cu elevii profesorul de religie de la Colegiul Elena Ghiba Birta din Arad.Barbatul de 42 de ani ar fi jignit-o in fata colegilor ei, cand ea nu era in clasa.Eleva a spus urmatoarele: "A inceput sa tina ceva discurs pe care il are el despre femei, ca merita sa fie violate daca se imbraca indecent. Sunt multi copii in scoala care il apreciaza, pot sa zic ca este Funny, I guess, daca ai 12 ani. Tineti minte ca ... citeste toata stirea