Un program revolutionar de transformare a scolilor din Romania, pana in 2028, va fi lansat la Timisoara

Asociatia pentru Valori in Educatie (AVE) va lansa la Timisoara, in 15 mai, de la ora 17.00, un program inedit de transformare a scolilor din Romania.Este vorba de o intalnire restransa prin care AVE conecteaza directorii de scoala cu cei mai importanti 20 lideri de business din judetul Timis.Programul de transformare a scolilor din Romania inseamna o educatie de calitate, inseamna ca fiecare elev progreseaza vizibil pe opt competente-cheie necesare pentru a reusi in viata. De aceea, AVE ... citește toată știrea