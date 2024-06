Un renumit retailer de moda deschide magazin la Timisoara

Primark, retailerul international de moda, a anuntat astazi data deschiderii celui de-al treilea magazin din Romania. Acesta va fi primul magazin Primark din partea de vest a tarii, situat in proiectul mixt Iulius Town Timisoara.Primark Timisoara se va deschide pentru clienti miercuri 7 august, la ora 10, in plin sezon estival si chiar inainte de sezonul aglomerat al inceperii scolii din toamna. Aceasta deschidere vine la un an si jumatate dupa ce retailerul a intrat in Romania cu primele ... citește toată știrea