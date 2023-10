Familia Aquatim este profund indurerata de vestea trecerii in stele a celei care a fost Margareta Elena Savici Torok, de profesie fotograf, de menire Om al Apei, direct, indirect, vocational.Povestea acestei vieti de O SUTA DE ANI este impresionanta. Doamna Savici Torok s-a nascut chiar in uzina de apa nr 1, in Ajunul Craciunului anului 1923. Tatal, Lakos Sandor, a fost mecanicul sef al uzinei si primise o locuinta de serviciu acolo.Intr-un interviu realizat pentru documentarul care ne-a ... citeste toata stirea