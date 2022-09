Un singur proiect din Timisoara sustinut prin Programul "Anghel Saligny". 1,4 miliarde de lei pentru tot judetul

Ministerul Dezvoltarii a publicat lista proiectelor care urmeaza sa fie finantate prin Programul "Anghel Saligny" pentru judetele Satu Mare, Teleorman si Timis. In judetul Timis ajung mai putini bani decat in Teleorman - 1,4 miliarde de lei comparativ cu 1,5 miliarde. In Satu Mare au fost aprobate investitii in valoare totala de 1,1 miliarde de lei.Banii sunt alocati pentru modernizarea infrastructurii locale de transporturi si de furnizare a utilitatilor.Primaria Timisoara va beneficia de ... citeste toata stirea