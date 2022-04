Un sofer a intrat cu masina in gardul Ambasadei Rusiei la Bucuresti. Masina a luat foc, iar soferul a murit

UPDATE: Soferul care a murit este Bogdan Draghici, presedintele Asociatiei TATAUn sofer a intrat, in aceasta dimineata, cu masina in gardul Ambasadei Rusiei la Bucuresti. Masina a luat foc, iar soferul a murit.Potrivit Politiei Capitalei, incidentul a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 6.00.O masina a parasit soseaua si s-a lovit de gardul unei reprezentante diplomatice.Soferul a murit si a fost nevoie de interventia pompierilor pentru a stinge incendiul izbucnit la masina. ... citeste toata stirea