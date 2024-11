Un sofer a murit la Lugoj, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de trenul Bucuresti-Timisoara

O masina a fost lovita de un tren, vineri seara, in municipiul Lugoj, judetul Timis, iar soferul a decedat. Mecanicul de locomotiva a suferit un atac de panica, el fiind evaluat de medici."In aceasta seara, in jurul orei 20:45, am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si prim ajutor in urma unui accident feroviar produs in Lugoj. La locul evenimentului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare din cadrul Detasamentului Lugoj si o autospeciala de ... citește toată știrea