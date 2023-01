Un sofer in varsta de 41 de ani a fost depistat de politisti in timp ce conducea masina cu o viteza de 141 km/ora, in municipiul Arad, depasind cu 91 km/ora viteza admisa. Acesta a fost amendat cu 2.900 de lei si i-a fost suspendat dreptul de a conduce in urmatoarele 4 luni."Politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control, in seara zilei de 21 ianuarie a.c., un ... citeste toata stirea