Un sofer beat a ajuns cu masina in sant, in Giroc

Dupa gratare si voie buna, au ajuns la spital, intr-o curba din comuna Giroc. Un barbat, in varsta de 47 de ani, care venea cu un grup, de la o petrecere la iarba verde, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe strada Trandafirilor din localitatea Giroc. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea unui barbat, in varsta de 48 de ani, pasager in autoturism.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul alcooltest, a rezultat o ... citește toată știrea