Un sofer beat a intrat cu masina in canal si a bagat o tanara in spital. El a fugit de la locul accidentului

La data de 27 noiembrie 2022, in jurul orei 01:00, politistii orasui Gataia au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, in calitate de pasager, a fost victima unui accident rutier pe DJ588 A, in localitatea Berecuta.Ajunsi la fata locului,politistii au stabilit ca la iesirea din localitatea Berecuta, pe Dj 588A, conducatorul auto nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum, a parasit partea carosabila si s-a oprit intr-un canal.Conducatorul auto parasise locul accidentului ... citeste toata stirea