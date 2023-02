Un sofer beat si unul drogat, depistati luni seara de politistii rutieri pe drumurile din Timis

In seara de luni, 13 februarie, si in noaptea spre marti, politistii rutieri din Timis au depistat doi soferi banuiti de savarsirea unor infractiuni rutiere. Unul care consumase canabis, si unul care consumase alcool. In ambele cazuri au fost intocmite dosare penale."La data de 13.02.2023, in jurul orei 19:35, politistii Orsului Faget si cei ai Sectiei 10 Politie Rurala Faget au oprit pentru control, pe DJ 609 B in localitatea Bethausen, judetul Timis, un autoturism condus de un barbat in ... citeste toata stirea