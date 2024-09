Un sofer bulgar drogat a facut prapad la Cosevita

Un sofer bulgar de 34 de ani a lovit doua autoutilitare care se deplasau regulamentar, noaptea trecuta, in localitatea Cosevita. Barbatul a iesit pozitiv la testul pentru consumul de droguri."Un barbat in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe DN 68A, in localitatea Cosevita, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu doua autoutilitare conduse de doi barbati, in varsta de 31 si 49 de ani, care circulau regulamentar. In urma ... citește toată știrea