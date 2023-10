O femeie, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam din Timisoara dinspre Calea Lugojului spre Padurea Verde, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, care se deplasa in fata sa si era angajat pentru a efectua viraj la stanga.In urma impactului, autoturismul condus de barbat a fost proiectat intr-un tir care se deplasa din sensul opus de mers, ulterior fiind proiectat intr-un alt tir care se deplasa ... citeste toata stirea