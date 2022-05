Un sofer de BMW a facut "spectacol" printre pietoni, prin Piata Unirii din Timisoara. Dupa cateva ore, a abandonat masina usor avariata langa sediul Politiei Locale

Marti, 4 mai, in jurul orei 18.00 un sofer a facut mai multe manevre periculoase cu masina marca BMW prin Piata Unirii din Timisoara. Prima data a intrat pe strada Regimentul 5 Vanatori, apoi a patruns in Piata Unirii, dupa care a turat motorul, a intors masina si a iesit pe strada Oituz. Dupa cateva ore, masina a fost gasita usor avariata pe strada Avram Imbroane, in apropiere de sediul Politiei Locale. A fost identificata proprietara masinii, insa aceasta a declarat ca imprumutase ... citeste toata stirea