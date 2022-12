Un sofer din Timis, cercetat sub control judiciar pentru ca ar fi ajutat patru cetateni turci sa intre ilegal in Romania

Un sofer roman din judetul Timis este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru trafic de migranti, dupa ce a sprijinit un grup de patru cetateni turci care voiau sa intre ilegal in Romania din Serbia, in zona de frontiera Sannicolau Mare, potrivit Agerpres.Magistratii Tribunalului Timis au dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile pe numele unui sofer roman, pentru trafic de migranti, dupa ce a sprijinit un grup de patru cetateni turci care voiau sa intre ilegal in ... citeste toata stirea