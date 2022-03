Un sportiv lugojean selectat in cantonamentul pentru Cupa Mondiala de gimnastica

Gimnastul lugojean Rafael Szabo, in varsta de 22 de ani, a fost cooptat in lotul national de seniori care se pregateste pentru Cupa Mondiala de seniori, programata sa se desfasoare in Azerbaijan, la Baku, in perioada 31 martie-3 aprilie.Gimnastii romani, vor avea un stagiu de pregatire premergator in Olanda, la Zwolle in perioada 14-26 martie. Delegatia Romaniei este condusa de antrenorii Marius Berbecar si Remus Jivan si este formata din sase sportivi, aflati in vederile federatiei de ... citeste toata stirea