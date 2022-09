Un sportiv lugojean si un antrenor de la Clubul Sportiv Scolar participa la Balcaniada de Gimnastica

Turcia va gazdui pe parcursul saptamanii viitoare Campionatul Balcanic, la gimnastica, competitie reluata dupa o pauza de peste un deceniu.Reuniunea este programata la Instanbul, in perioada 14-19 septembrie.Lugojul va avea doi reprezentanti: un sportiv si un arbitru. La cele sase aparate (bara, cal, inele, paralele, sarituri, sol) va concura pentru o medalie Norbert Marcu, in varsta de 17 ani, component al lotului national de juniori, in prezent ... citeste toata stirea