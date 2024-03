Un student italian de 26 de ani a murit pe un teren de fotbal

Un tanar de 26 ani a murit, marti seara, pe un teren de sport din Arad, zona Kaufland, in timp ce juca fotbal. Echipajul medical care a sosit la fata locului nu l-a mai putut salva, scrie specialarad.ro.Marti seara, in jurul orei 20:45, unui tanar i s-a facut rau in timp ce juca fotbal, pe un mic teren de sport de langa Kaufland, aflat in apropierea blocurilor Bermo de pe str. Banul Maracine, si a cazut. Cei din echipa au apelat la 112. Din pacate, la sosirea echipajului SMURD, tanarul era ... citește toată știrea