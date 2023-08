Politistii locali aflati in patrulare aseara, in jurul orei 20.30, in zona Garii de Est, au observat, pe Strada Samuil Micu, un tanar care se deplasa haotic, rezemandu-se de peretii imobilelor si parea ca i-ar fi fost rau. Imediat, politistii locali au trecut la identificarea acestuia, constatand ca se numeste D.S., are 28 de ani si domiciliul in Hunedoara.In urma efectuarii controlului corporal sumar, in buzunarul pantalonilor acestuia a fost gasit un plic din plastic, care continea resturi ... citeste toata stirea