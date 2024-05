Un tanar a mers la evenimentul "Zilele elevilor severineni" cu un cutit de vanatoare cu lungimea de 37 de centimetri. Arma alba era folosita pentru intimidarea altor persoane

Jandarmii din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, au gasit asupra unui tanar care se afla in zona scenei de la evenimentul "Zilele elevilor severineni" un cutit de vanatoare. El le-a spus jandarmilor ca are cutitul asupra sa pentru intimidarea altor persoane. Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal."Joi, 23.05.a.c., in jurul orelor 18.00, jandarmii au observat in zona scenei amplasate in zona de promenada Crisan, din municipiul Drobeta Turnu Severin, un tanar care avea asupra lui, ... citește toată știrea