Politistii au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 36 de ani care a sarit in timpul mersului din autoturismul pe care il conducea, deoarece s-a defectat sistemul de franare.Incidentul a avut loc sambata in orasul Uricani din judetul Hunedoara."La data de 19 august 2023, ora 11:00, un barbat in varsta de 36 de ani din orasul Uricani, in timp ce conducea un autoturism pe un drum forestier, sistemul de franare al autoturismului nu ar mai fi functionat, ... citeste toata stirea