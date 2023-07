Un tanar de aproximativ 27 de ani a murit, joi, in localitatea Iecea Mare din judetul Timis, dupa ce un mal de pamant s-a surpat peste el, in timpul unor lucrari de canalizare."Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Timisoara si Sectiei Sannicolau Mare intervin in comuna Iecea Mare pentru extragerea unei persoane ramase blocata sub pamant surpat. La fata locului au fost mobilizate doua autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare grea, un autocamion cu container si un ... citeste toata stirea